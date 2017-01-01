Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Haruna Yol Kontrol Noktasında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, X-Ray cihazından geçen özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün değişik noktalarında malzeme tespit edilmiş. Yapılan aramada 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(FT-MSA-Y)
04.05.2017 12:34:27 TSI
NNNN