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Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:25
Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi
Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Haruna Yol Kontrol Noktasında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, X-Ray cihazından geçen özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün değişik noktalarında malzeme tespit edilmiş. Yapılan aramada 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(FT-MSA-Y)

04.05.2017 12:34:27 TSI
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