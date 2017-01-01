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Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi



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HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Haruna Yol Kontrol Noktasında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, X-Ray cihazından geçen özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün değişik noktalarında malzeme tespit edilmiş. Yapılan aramada 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(FT-MSA-Y)



04.05.2017 12:34:27 TSI

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