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Milletvekili Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatları adaylık sürecini anlattı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:25
Milletvekili Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatları adaylık sürecini anlattı
Milletvekili Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatları adaylık sürecini anlattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "Üniversite hocalarından bilimsel bir heyet oluşturduk, onlarla toplantı yaptık. Erzurum'da yerel medya ile toplantı yaptık. Bu anlamda Erzurum, Erzincan, Kars 2026 Kış Olimpiyatları ile ilgili adaylık raporu hazırladık" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Üniversite hocalarından bilimsel bir heyet oluşturduk, onlarla toplantı yaptık. Erzurum' da yerel medya ile toplantı yaptık. Bu anlamda Erzurum, Erzincan, Kars 2026 Kış Olimpiyatları ile ilgili adaylık raporu hazırladık." dedi. Erzurum'da 2026 Kış Olimpiyatları yapılmasına ilişkin çalışmalara dikkat çeken Ilıcalı, "2002'de Erzurum'dan milletvekili seçilmiştim. İstanbul Ticaret Odası ile görüşerek, çalışmalar yaptım. Universiad çıktı, Üniversite Kış Oyunları'na başvuralım dendi. O günkü Başbakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız çok büyük destek verdi, özel bir yasa çıktı. Erzurum 2011 yılında başarıyla Universiad oyunlarını aldı, yaptı. 800 milyon liralık yatırım yapıldı. Avrupa Gençlik Olimpiyatları yapıldı. Başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda Erzurum'da Kış Olimpiyat Oyunları'nın yapılmasına destek istediği konuşmanın İngilizce'ye çevrildiğini söyleyen Ilıcalı, "Uluslararası spor camiasında Erzurum'un adı söylenmeye başlamış. Bundan da cesaret alarak Cumhurbaşkanımız halk oylaması için Erzurum'a gelmeden önce Erzurum'daki üniversite hocalarından, spor biriminden destek alarak rapor hazırladım. Cumhurbaşkanımız Erzurum'a gelmeden bu raporu arz ettim" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin raporundan bazı bölümleri okuduğunu kaydeden Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olacağını ilan ettiğini hatırlattı. Ilıcalı, "Üniversite hocalarından bilimsel bir heyet oluşturduk, onlarla toplantı yaptık. Erzurum'da yerel medya ile toplantı yaptık. Bu anlamda Erzurum, Erzincan, Kars 2026 Kış Olimpiyatları ile ilgili adaylık raporu hazırladık. Olimpiyat Komitesi hemen cevap verdi. Olimpiyat Komitesinde altı ülkenin dillendirildiğini, davetlerin başlayacağını söylediler. Üniversiad ve EYOF müsabakaları ile çok önemli tesisler kazandık. Çok az bir ilave ile Olimpiyatlara tesis anlamında hazırız. Şehrin dönüşümünün hızlandırmamız lazım. Ulaştırma Bakanlığına hazırlayıp verdiğim tramvay projesi var. Ulaştırma Bakanlığı sahip çıktı, destek verecek. Dönüşümümüz hızlanacak. Hızlı trenin gelmesi kesinleşmiş olacak. 3 şehri hızlı trenle birleştirmemiz lazım" diye belirtti.
Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.
(ERZ-ÖB-Y)

04.05.2017 12:34:38 TSI
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