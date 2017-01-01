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Dokuma'nın emektarlarını sevindirecek proje

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:26
Dokuma'nın emektarlarını sevindirecek proje
Dokuma'nın emektarlarını sevindirecek proje

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki işçi ve memur yemekhaneleri lokal ve çok amaçlı salon haline getiriliyor.
Dokuma Fabrikası'nın ön kısmındaki 238 dönümlük alan, kent dinamiklerin görüşleri doğrultusunda 'Dokuma Park' projesi ile halkın hizmetine açılmıştı. Dokuma Park'ta ilk olarak 70 dönümlük koruluk alan, 'kent parkı' çalışmasıyla halkın kullanımına sunuldu.
Yaklaşık 5 milyon TL bütçe ile güçlendirme çalışması başlatılan fabrika binasında, Akdeniz bölgesinin ilk bilim merkezi, dokuma müzesi ve klasik otomobiller koleksiyonu müzesi yapılacak. Dokuma'nın simgelerinden olan idare binası ise Kent ve Dokuma Belleği Müzesi haline getiriliyor. Dokuma fabrikası çalışanlarının çocuklarına hizmet veren kreş binası ise oyun ve oyuncak müzesi ile yeniden hayat buluyor.

Tütüncü lokal sözünü tuttu
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikası çalışanlarının dinlendiği, eğlendiği, düğünlerini yaptığı, film izlediği işçi ve memur yemekhane binalarını, yeni bir işlevle kentin kullanımına açıyor. Başkan Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nın eski çalışanlarına sözü olan lokal projesini de yemekhane binalarında yerine getiriyor. Binaların içerisinde Dokuma Fabrikası eski çalışanları için 150 metrekarelik bir lokal oluşturuluyor.
Bin 500 metrekare kullanım alanı bulunan yemekhane binalarında, 500 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı bir salonda yapılacak.

Dokuma'ya çok amaçlı salon
Tütüncü, "Dokuma'yı müzeler kampüsü haline getirme konusunda büyük gayretle çalışıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Fabrika binası içerisinde güzel bir bilim merkezi yapıyoruz. Bilim merkezi ile bütünleşecek çok amaçlı bir salonu yemekhane binaları içerisinde oluşturacağız. Çok amaçlı salonumuz, bilim merkezini ziyaret edecek çocuklarımızın deneyimlerine katkı sağlayacak önemli tesis olacak. Aynı şekilde söz verdiğimiz gibi Dokuma Fabrikası çalışanlarının lokal olarak kullanabilecekleri bir alanı yemekhane binalarında üreteceğiz. Dokuma Fabrikası'nın 50 yıllık serüveninde ekmeğini, aşını oradan kazanmış, bugünde hayatta olan eski çalışanlarının buluşabileceği güzel bir tesisi, lokali ve çok amaçlı salonu, hizmete sunacağız. Yeni salon, Dokuma'ya ve Dokuma çalışanlarına, Antalya'ya, eğitim görecek çocuklarımıza hayırlı olsun."

Dokuma Fabrikası yerleşkesinde devam eden projeler: "Oyun ve oyuncak müzesi, Kent ve Dokuma Belleği Müzesi, Minytür Knt Prkı, Dokuma Müzesi ve Klasik otomobiller Koleksiyonu Müzesi."
(SÇ-SÇ-Y)

04.05.2017 12:35:04 TSI
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