YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Unutulan zafere unutulmaz kutlama

Unutulan zafere unutulmaz kutlama



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Osmanlı Devletinin İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Amâre Zaferinin 101. yıl dönümü münasebetiyle Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda kutlama programı gerçekleştirildi.

Sofular İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan programa Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sofular İlk ve Ortaokulu Müdürü Erdoğan Aktaş, her milletin tarihini iyi bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Geçmişini bilmeyen toplumlar eksiklerini, hatalarını bilemez ve bunların nasıl düzeltilmesi gerektiğine kanaat getiremezler. Bizler ve milli tarih bilincine sahip olarak yetiştirdiğimiz gençler bu bilinçle atalarından ilham alarak daha büyük işler yapacaklardı Kut'ul Amâre Zaferi Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisi olduğu gibi İngilizlerin de tarihlerindeki en büyük hezimetlerden birisini yaşandığı savaştır" dedi.

Programda Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu birbirinden güzel gösteri ve şiirlerin yer aldı. Program sinevizyon gösterimi ve 30 kuş şiirinin koreografisi ile son buldu.

Görüşlerini aldığımız ilçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, "Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri bu gün bizlere bu zaferin artık unutulmayacağının ve unutturulmayacağının teminatını verdi. Sofular köyünden gelerek ilçemizde güzel bir kutlama programı düzenleyen Sofular ilkokulu ve ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)



04.05.2017 12:36:16 TSI

NNNN

