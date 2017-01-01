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Çermikli çocuklar sinema ve lunapark keyfi yaşadı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Çermik ilçesi kırsal mahallelerinden kent merkezine getirilen 119 çocuk, ilk defa sinema keyfi yaşadı. Lunaparkta doyasıya eğlenen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara yönelik düzenlediği şenlik, gezi ve sinema etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinin kırsal mahallelerinden Artuk, Aşağı şeyhler, Bayırbağı, Günaşan, İkiçeltik, Karacaveren, Keklik, Pınarlı ve Yiğitler'deki ilkokullarda eğitim gören 119 öğrenci için lunapark ve sinema etkinliği düzenledi. 6-9 yaş arası ilkokul öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği servis araçlarıyla ilçeden eğitmenler eşliğinde kent merkezine getirildi. Çermikli çocuklar, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuk edildi. Sinema salonunda eğitmenler, sinema sanatı ve film izleme kuralları hakkında miniklere bilgiler verdi. Animasyon türünde 80 dakikalık "Cesur Kahramanlar" filmini beyaz perdede izleme şansı bulan çocuklar, oldukça keyifli anlar geçirdi. Sinema gösteriminin ardından çocuklara öğle yemeği ikram edildi.



Keyifli bir gün geçirdiler

Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki film gösteriminden sonra çocuklar, servis araçlarıyla Kayapınar ilçesinde bulunan Medland Lunapark'a götürüldü. İlk defa lunapark heyecanını yaşayan çocuklara ücretsiz oyun gruplarından faydalanabilmeleri için jetonlar dağıtıldı. Eğitmenler eşliğinde lunaparkta oyun gruplarından faydalanan çocuklar, oldukça mutlu ve keyifli dakikalar geçirdi. Lunaparkta doyasıya eğlenen ve keyifli bir gün geçiren Çermikli çocuklar, akşam saatlerinde yine servis araçlarıyla Çermik ilçesine götürüldü.

(İHA-MP-Y)



04.05.2017 12:36:57 TSI

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