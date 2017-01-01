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Bitlis'te 'Kırsalda Milli Tarım' buluşması

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:28
Bitlis'te 'Kırsalda Milli Tarım' buluşması
Bitlis'te 'Kırsalda Milli Tarım' buluşması

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Kırsalda Milli Tarım Buluşması" adı altında çiftçilerle bir toplantı düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde çiftçilerle bir araya gelen Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere Bakanlığın projeleri hakkında bilgi verdiler. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ve Ahlat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün teknik personelleri; Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Genç Çiftçi Projesi ve Bakanlığın hayvansal ve tarımsal desteklemelerinin yanı sıra su ürünleri konusunda çiftçilere bilgi vererek, sorularını cevaplandırdı.
(VO-MSA-Y)

04.05.2017 12:37:44 TSI
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