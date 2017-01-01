Hisarcık Belediyesinin Kesin İdare Hesabı onaylandı
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis olağan toplantısında 2016 Mali Yılı Kesin İdare Hesabı görüşülerek onaylandı.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın başkanlığında yapılan Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında; Belediye Encümeninin Nisan ayı toplantısında incelenerek Belediye Meclisine gönderilen 2016 Mali Yılı Kesin İdare Hesabı Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülerek onaylandı.(MA-EFE)
04.05.2017 12:38:01 TSI
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