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Büyükşehir Belediyesinden Hıdırellez konseri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:29
Büyükşehir Belediyesinden Hıdırellez konseri

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez bayramını düzenleyeceği konserle kutlayacak. Bağlama kursunda eğitim gören 28 çocuğun sahne alacağı konserde, birçok dilde şarkılar seslendirilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Bayramı nedeniyle konser düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesinin açtığı bağlama kursunda eğitim gören 8-15 yaş arası 28 kız ve erkek çocuk, 5 Mayıs'ta Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Minik öğrencilerin yıl boyu öğrendiklerini sahneye taşıyacağı etkinlik saat 19.00'da başlayacak ve 90 dakika sürecek. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Hintçe olmak üzere farklı dillerde şarkıların seslendirileceği gösteride çocuklar, söyleyecekleri şarkılara göre kostümlerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Çocuklar Kemal Sunal'ın filmlerinde söylediği şarkıları sahnelediklerinde aynı zamanda canlandırma da yapacaklar. Çok dilli konserde çocuklar, Aşık Veysel, Aram Tigran, Ayşe Şan, Kemal Sunal, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Şıvan Perwer, Hint halk müziği ve Ruhi Su'nun şarkılarını seslendirecekler.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları düzenlenecek konsere katılmaya davet etti.
(İHA-MP-Y)

04.05.2017 12:38:42 TSI
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