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Mermercilerin sanayi sitesi isteği

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:29
Mermercilerin sanayi sitesi isteği
Mermercilerin sanayi sitesi isteği
- Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez:
- "Mermercilerin Eskişehir'e katkısı çok, sanayi sitesi yok "

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Mermerciler Derneği Başkanı Abdülkadir Sönmez, mermerciler adına bir sanayi sitesinin olmamasına tepki gösterdi.
Sönmez, "Eskişehir'de mobilyacılar sanayi sitesi, tornacılar sanayi sitesi, hurdacılar sanayi sitesi var. Herkesin bir sanayi sitesi var. Şehre 120 milyon gelir sağlıyoruz ama bizim sitemiz yok" dedi. Sönmez, bu konuda belediyeler kendilerine sahip çıkmazsa bakanlığa müracaat edeceklerini söyledi.
Sönmez, "Bizim en büyük arzumuz Eskişehir'de Mermerciler Sanayi Sitesi oluşturmak. Bütün belediyelerden bu talepte bulunduk ve bize sadece Seyitgazi Belediyesi olumlu yanıt verdi. Ama orası da çok uzak. Tepebaşı Belediyesine, 'Biz Tepebaşı bölgesinde esnafız. Satılmışoğlu'nda bir planlama var. Oradan yer verin' dedik. Onların Büyükşehir Belediyesi ile sıkıntıları var. 1/25 binlik planlamalarda belirsizlik sürüyor. Belediyelerin bize sağlam adımlarla yaklaşmaları lazım. Eskişehir'de mobilyacılar sanayi sitesi, tornacılar sanayi sitesi, hurdacılar sanayi sitesi var. Herkesin bir sanayi sitesi var. Eğer biz Eskişehir'den umduğumuzu bulamazsak artık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaat yapacağız. Eskişehir'de bize sahip çıkan yok, bakanlık olarak siz sahip çıkın diyeceğiz. Benim olmazsa olmazlarımdan biri bu Mermerciler Sanayi Sitesi. Diğeri ise derneğimize ait bir mermer deposu oluşturmak. Mermercilerimiz sağdan soldan mermer almasın, gelsin kendi depomuzdan alsın istiyoruz. Paramız dışarı çıkmasın, Eskişehir içinde kalsın istiyoruz. Bu üyelerimize de büyük kolaylık sağlayacak bir hizmet olacak" dedi.

"Mermerciler derneği denetim yetkisi istiyor"
Mermercilik mesleğinin sorunlarına da değinen Sönmez, şöyle devam etti:
"Derneğimizin resmi bir yaptırımı yok. Dernek olarak mermer konusunda denetim yetkisi almak istiyoruz. Merdiven altı üretimi ve kalitesiz ürünleri engellemek için bu denetim yetkisine sahip olmak istiyoruz. Bu aynı zamanda kayıt dışını da engelleyecek. Bu konuda belediyelerle ve Ticaret Odası ile görüşme içerisindeyiz. Gereken girişimlerde bulunuyoruz. Bu yetki bizde olsa daha sağlıklı bir denetim mekanizması olur. Örneğin müteahhit binayı yapıyor. Kaba inşaatta zaten standart malzeme kullanılıyor. İçindeki ince detaya geldiklerinde 'Mermer en ucuzundan olsun' deniyor. Kaliteyi neden düşürüyorsunuz ki? En ucuz fiyatı veriyorsun, bir başka mermercide daha düşük kalitedeki ürünü daha ucuza buluyor onu alıp takıyor. Daha ucuza yaptırmanın hesabı içinde oluyorlar. Böylece kalite gittikçe düşüyor. Rekabet çok, malzeme kalitesiz. Eskişehir modern bir şehir, cazibe merkezi, örnek şehir diyoruz. Ama kalite gittikçe düşüyor. Bunun önüne de denetimle geçilebilir."
(MY-KÇ)

04.05.2017 12:38:57 TSI
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