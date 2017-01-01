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Hayvansever oyuncu Biga'da eğitim verdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:31
Hayvansever oyuncu Biga'da eğitim verdi
Hayvansever oyuncu Biga'da eğitim verdi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Dizi oyuncusu ve Türkiye Hayvan Hakları Savunucusu Semih İğdigül, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve hayvan sevgisini çocuklara aşılamak için aracıyla başlattığı Türkiye turu kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesine geldi.
Bir damla yaşam adını verdiği sokak hayvanlarının barınma ve bakım sorunlarına dikkat çekmek için mobil eğitim aracıyla Türkiye turuna çıkan dizi oyuncusu Semih İğdigül, Biga'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine drama ve eğitim semineri verdi.
Drama ve eğitim seminerine Biga Hayvan Hakları Savunucusu Çiğdem Düven Koca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hayvanların hayatta istedikleri tek şeyin sevgi, yemek ve su olduğunun altını çizen İğdegül, " Öğretmenleriniz size vicdan ve merhamet aşılamaya çalışıyor. İnsanlara, hayvanlara, canlara karşı daha hassas olmalıyız. Çünkü, dinimizde hayvanlara, canlara yardım etmek o kadar sevap ki. Canlar için koşturuyorum. Amacım bu canların da bu dünyada insanlar gibi yaşayıp nefes aldığını göstermek. Kendimi tıpkı bir sokak köpeğinin yerine koyup bu konuda öncülük yapıyorum" dedi.
(UYC)

04.05.2017 12:40:21 TSI
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