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BEÜ'den "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" konferansı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsünde "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" konferansı gerçekleştirildi

Sağlıklı beslenme, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, metabolik denge ve kilo dengesinin sağlanması konularında uzman olan ve profesyonel hizmet veren Dr. Nezir Çelik Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İbn-i Sina Kampüsü'ne konuk oldu.

BEÜ Tıp Fakültesi'nde yapılan ve "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" başlıklı konferansta Dr. Çelik, özellikle akupunktur, ozon tedavi ve kupa (hacamat) uygulamalarının tarihsel ve güncel süreçleri hakkında bilgi verdi. Sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Dr. Nezir Çelik'e Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan tarafından teşekkür belgesi ve hediyelerin takdimi ile konferans sona erdi.

(SÖ-SÖ-Y)



04.05.2017 12:43:01 TSI

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