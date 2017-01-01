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Milas'ta fuhuş operasyonu



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerince, Milas'ta fuhuş operasyonu gerçekleştirilerek 10 kişi gözaltına alındı.

Milas'ta KOM Şube Müdürlüğü Milas Grup Amirliği'nce, bazı şahısların iş bulma vaadiyle yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınların çaresizliklerinden faydalanarak fuhuş yaptırdıkları, fuhuş yapmaları için aracılık ettikleri bu şekilde haksız ekonomik kazanç sağladıkları tespit edildi. Suç organizasyonunun deşifre edilmesi amacıyla KOM Milas Grup Amirliği'nce operasyon düzenlenerek 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin zorla fuhuşa sevk ettirdikleri değerlendirilen 2 Kırgızistan, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere 3 yabancı kadının ifadesine başvuruldu.

Soruşturma işlemleri tamamlanmasının ardından yakalanan 10 şüpheli "Fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak, fuhuş'a aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından Milas Adliyesi'ne sevk edilecekler.

(ÇP-MB-Y)



04.05.2017 12:43:12 TSI

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