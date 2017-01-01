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Karaman'da Mut Köprülü Kavşağı tamamlandı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan Mut Yolu Köprülü Kavşağı araç trafiğine açılarak hizmete girdi.

Kamulaştırma nedeniyle bir kısmı yarım kalan Mut Yolu Köprülü kavşağında çalışmalar tamamlandı. Başkan yardımcılarıyla birlikte köprülü kavşakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, şehir girişleri ve köprülü kavşakların bir ilin vitrini olduğunu ifade ederek, "Karamanımızın Mut yolu girişini daha modern ve estetik bir hale getiren ayrıca trafik akışını kolaylaştıracak olan köprülü kavşak projemiz tamamlandı. Kamulaştırma nedeniyle bir süre gecikme yaşayarak köprülü kavşağı tüm fonksiyonu ile kullanamamıştık. Çok şükür bu sorunu da aşarak yarım kalan bağlantı yollarını bitirerek Mut Yolu Köprülü Kavşağımız araç trafiğine açıldı. Artık şehir merkezinden çıkarak Mersin'e doğru gitmek isteyen vatandaşlarımız, Otağ tesisleri yol ayrımına kadar varmak zorunda kalmadan köprü üzerinden geçerek Mersin istikametine gidebilecekler. Belediye ekiplerimiz burada bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştirecek. Yeni köprülü kavşağın Karamanımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



04.05.2017 12:45:27 TSI

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