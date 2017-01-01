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Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:36
Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
Biga'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde 'TÜBİTAK 3006 Bilim Fuarı' açıldı.
Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Açılışa törenine; Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yılmaz ve Müjdat Yüksel, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okul Müdürü Fikret Can, okuldaki törende yaptığı konuşmada, Proje Koordinatörü Coğrafya öğretmeni Alper Çelik başkanlığında 20 danışman öğretmen rehberliğinde 48 öğrencinin 20 bilimsel projeye imza attığını söyledi. Can, fuarı düzenlemekteki en temel hedeflerinin gerçek hayattaki soru ve sorunlara yönelik çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrencilerin öğrenmesi olduğunu kaydetti.
(UYC)

04.05.2017 12:45:41 TSI
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