YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında Projesi" devam ediyor

"Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında Projesi" devam ediyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte geliştirdikleri "Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında Projesi" hayata geçirildi. Proje ile Zonguldak'ta dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına katılım oranlarının yükseltilmesi, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması amaçlanıyor.

Eğitimin İlk Aşaması Tamamlandı

Proje kapsamında, 18-28 yaş arasındaki işsiz ve dar gelirli 100 kadına Çağrı Merkezi Personeli Meslek Eğitimi ve İşbaşı Eğitimi verildi. Eğitimler BEÜ Çaycuma MYO öğretim elemanlarınca gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan ilk aşama sonrası uygulamalı eğitime geçildi.

Uygulamalı Çağrı Merkezi Eğitimi devam ediyor

İşbaşı eğitimler Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi'nde uygulamalı olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çaycuma MYO öğretim elemanları, kursiyerlere çağrı merkezi, çağrı merkezi kavramları, çağrı karşılama, çağrı yanıtlama eğitimlerini uygulamalı olarak anlatıyor. Bu sayede kursiyerler uygulama yapma şansı yakalamaktadır. Bu uygulamalar sayesinde kursiyerlerin iş hayatına daha çabuk adapte olması amaçlanıyor.

(SÖ-SÖ-Y)



04.05.2017 12:47:26 TSI

NNNN

