Başkanlar Şanlıurfa'da toplanıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Genel Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Belediye Başkanları Birliği olağan yönetim kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere Şanlıurfa'ya gidiyor.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Türkiye Belediye Başkanları Birliği olağan yönetim kurulu toplantısı için Şanlıurfa'ya gidiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra birlik üyelerinin de katılması bekleniyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in genel başkan sıfatı ile yöneteceği ve gündeme ilişkin çeşitli konuların görüşüleceği toplantı 6-7 Mayıs tarihlerine yapılacak.
(TT-AY)
04.05.2017 12:47:41 TSI
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