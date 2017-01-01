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Konuralp Çeşmesi gün yüzüne çıktı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 24 Mayıs tarihinde açılması planlanan 15 Temmuz Temmuz Şehitleri Parkı içindeki Konuralp Çeşmesinin önündeki paravan kaldırıldı.

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve Konuralp Çeşmesi resmi açılış için gün sayarken Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de açılış öncesi alanda yapılan son hazırlıkları inceledi. Park içinde bulunan Konuralp Çeşmesinde de çalışmaların tamamlanması ile birlikte güvenlik paravanı kaldırıldı. Gün yüzüne çıkan Konuralp Çeşmesi vatandaşlardan büyük beğeni alırken Başkan Keleş yaptığı inceleme sonrasında parkın 24 Mayıs tarihinde açılacağını belirterek "Düzce'nin yeni yaşam alanı 15 Temmuz Şehitleri Parkı vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Park içinde büyük bir bölümü tamamlanan Konuralp Çeşmesi de artık açılışa hazır. 24 Mayıs'ta görkemli bir törenle açılışımızı yapacağız inşallah. İçinde bulunan sosyal tesisleri ile de ailelerin hoşça vakit geçirebileceği nezih bir mekanı daha Düzcemize kazandırdığımız için mutluyuz. Parkımızın şimdiden tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(TT-AY)



04.05.2017 12:48:08 TSI

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