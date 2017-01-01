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Aksaray Belediyesi, Çeltek Mahallesi'ne yeni park yapıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:42
Aksaray Belediyesi, Çeltek Mahallesi'ne yeni park yapıyor
Aksaray Belediyesi, Çeltek Mahallesi'ne yeni park yapıyor

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi sosyal ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor.
Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çeltek Mahallesine yeni park yapımı için çalışmalara başladı. Şehir genelinde birçok çalışma yürüten Karaman Belediyesi, yeşil alan çalışmalarına da devam ediyor. Çeltek Mahallesi'nde Selman Farisi Cami arkasında, 495 ile 489 sokaklar arasında kalan 4 bin metrekarelik boş alanda çalışmalarına başlanan yeni park içerisinde çocuk oyun grupları kamelyalar, şehir mobilyaları, spor aletleri bulunacak. Park çalışmaları kısa sürede tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacak.
(MD-AH-Y)

04.05.2017 12:51:40 TSI
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