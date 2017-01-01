azi mahallesinde taziye evi sorunu kalkıyor

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Gazi mahallesinde taziye evi sorunu kalkıyor

- Sosyal tesis kısa sürede tamamlanacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Gazi Mahallelisinden taziye evi sıkıntısını çözmek için çalışma başlattı. Yoğun yerleşim alanına sahip olan Gazi Mahallesindeki taziye yeri sıkıntısı, yapılacak sosyal tesis ile çözüme kavuşturulacak.

Sosyal tesis yapımı konusunda sözü olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sözünün gereği olarak Gazi Mahallesinde sosyal tesis yapımını başlattı. Bay-bayan taziye evi olarak inşa edilecek olan sosyal tesis, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 2 katlı olarak yapılacak sosyal tesis, geniş bir kullanım alanına sahip olacak.

"Hizmetlerden gerçekten çok memnunuz"

Mahallelerine kazandırılacak olan sosyal tesisin mahalle açısından önemine değinen Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız, "Mahallemiz yoğun bir kalabalık nüfusa sahip olması nedeniyle taziye evi ihtiyacımız vardı. Her evden bir gelin çıkmaz fakat bir taziye çıktığı inancındayız. Herhangi bir vatandaşımızın bir taziyesi olduğu durumunda mağdur duruma düşüyorlardı. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, bir öncülük başlattı ve her taziyeye çadır gönderiyordu. Belediyemizin çadır hizmetinden çok memnunuz. Fakat çadırda kışın soğukta, yağmurda, çamurda, yazın ise sıcaktan dolayı sorun oluyordu. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizin de desteğiyle Mahalle Muhtarı olarak Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ndan bir taziye evi talebinde bulunduk. Başkanımız, hiçbir tereddüt göstermeden mahallemize sosyal tesis yapacağı konusunda söz verdi. Sosyal tesisin inşaatı hızlı bir şekilde başladı. Sosyal tesisimiz 2 katlı olmak üzere 2 adet bay-bayan taziye evi şeklinde inşa edilecek. Yani aynı anda iki ailenin taziyesini kabul edeceği şekilde dizayn edilecek. Sanıyorum 6 ay içerisinde sosyal tesisimiz tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yapılan hizmetlerden dolayı gerçekten çok memnunuz. Bu vesileyle başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm ekibe şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sosyal tesisimizin tüm mahallem halkına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu tesis gerçekten çok önemli"

Duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle sakinlerinden Mehmet Celal Koca, "Ben öncelikle bize bu anlamlı hizmeti sunan Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve bu hizmeti mahallemize getiren mahalle muhtarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mahallemize yapılan bu sosyal tesis gerçekten çok önemli. Mahallemiz yoğun bir kalabalık nüfusa sahip olduğu için taziye evine senelerden beri ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Mahalle Muhtarımızın da girişimleriyle ve Başkanımızın da duyarlılığı sayesinde sosyal tesisin inşaatına başlandı. Biz Başkanımızdan bir taziye evi istedik, sağ olsun Başkanımız bize iki adet taziye evi hizmeti sunuyor. Allah, Belediye Başkanımızdan ve Muhtarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



04.05.2017 12:51:56 TSI

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