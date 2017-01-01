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Hakkari'de otopark sorunu büyüyor



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de otopark sorunu her geçen gün büyüyor.

Hakkari'de otoparkların yetersiz olmasıyla çarşı merkezindeki değişik cadde ve sokaklarda park edilen araçlar, hayatı yaşanmaz hale getirdi. Trafik kazalarına adeta davetiye çıkaran düzensiz araç parkı yüzünden yolda geçen vatandaşların bile yer yer zor anlar yaşadığı belirtildi. Kentin dar cadde ve sokaklarının araç parkından geçilmediğini belirten vatandaşlar, ilgili kurumların buna acilen bir çözüm bulunmasını istediler.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ise, cadde ve sokakların dar olduğunu, araçların da park edilmesiyle birlikte vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirtti. Birkaç noktada özel parkların da olduğunu ifade eden Arslan, ancak bazı araç sürücülerinin cadde kenarlarına park etmeye davam ettiğini söyledi. Sorunun çözülmesi için sürücüleri park olan noktalara araçlarını götürmeleri gerektiğini anlatan Arslan, bu sorunun çözülmesi için ilgili kurumlarla devrede olduklarını kaydetti.

(FT-MSA-Y)



04.05.2017 12:52:14 TSI

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