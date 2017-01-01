ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de otopark sorunu büyüyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:43
Hakkari'de otopark sorunu büyüyor
Hakkari'de otopark sorunu büyüyor

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de otopark sorunu her geçen gün büyüyor.
Hakkari'de otoparkların yetersiz olmasıyla çarşı merkezindeki değişik cadde ve sokaklarda park edilen araçlar, hayatı yaşanmaz hale getirdi. Trafik kazalarına adeta davetiye çıkaran düzensiz araç parkı yüzünden yolda geçen vatandaşların bile yer yer zor anlar yaşadığı belirtildi. Kentin dar cadde ve sokaklarının araç parkından geçilmediğini belirten vatandaşlar, ilgili kurumların buna acilen bir çözüm bulunmasını istediler.
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ise, cadde ve sokakların dar olduğunu, araçların da park edilmesiyle birlikte vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirtti. Birkaç noktada özel parkların da olduğunu ifade eden Arslan, ancak bazı araç sürücülerinin cadde kenarlarına park etmeye davam ettiğini söyledi. Sorunun çözülmesi için sürücüleri park olan noktalara araçlarını götürmeleri gerektiğini anlatan Arslan, bu sorunun çözülmesi için ilgili kurumlarla devrede olduklarını kaydetti.
(FT-MSA-Y)

04.05.2017 12:52:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL

HAKKARİ VALİLİĞİNDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI
Hakkari'de 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de 'Çiçekler Solmadan' projesi
YEREL

HAKKARİ'DE 'ÇİÇEKLER SOLMADAN' PROJESİ
Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

KORGENERAL ÇETİN'DEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Gözaltına alınan eski milletvekili Canan serbest bırakıldı
YEREL

GÖZALTINA ALINAN ESKİ MİLLETVEKİLİ CANAN SERBEST BIRAKILDI
Milletvekili Külünk'ten örnek davranış
YEREL

MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Göç mağduru ailelere seminer
YEREL

GÖÇ MAĞDURU AİLELERE SEMİNER
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!