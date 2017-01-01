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Antalya'da askeri alan mağduru 120 kişi tapularını alıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerinde askeri alanda kaldığı gerekçesiyle 2000 yılında yıkılan 120 gecekondunun yok hükmünde olan hak sahipliliğini, imar düzenlemesiyle yasal hale getirdiklerini söyledi. Askeri alan mağduru 120 kişi, 17 yıldır bekledikleri tapularını alıyor.

Kepez'in Kütükçü ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, askeri alan sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle 120 gecekondu, 2000 yılında yıkılmıştı. Askeri alanda kaldığından dolayı yasal mevzuata göre 120 gecekondunun tapu hakkı yok hükmündeydi. Askeri alan mağduru 120 vatandaş da yılarca hak kaybı yaşadıkları gerekçesiyle tapu probleminin çözümünü bekliyordu.



İmar uygulamasıyla tapu sorunu çözüldü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2009 yılından itibaren askeri alanda yaşanan mülkiyet problemlerini çözümüne yönelik çalışmalar başlatmıştı.

Sorunun çözümü için yaklaşık 1053 dönümden oluşan askeri alanda imar planı revizyonu yapıldı. Evi askeri alanda kalan vatandaşların tapu sorunu çözen, belediye meclislerinde onaylanan imar revizyonunun daha sonra imar uygulaması gerçekleştirildi. Kepez Tapu Müdürlüğü de Kütükçü ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki askeri alanı kapsayan imar uygulamasını tescil etti. Böylece askeri alanda evi yıkılan 120 gecekondu sahibine tapu verme imkanı doğdu.



Tapular belediyede

Kepez Tapu Müdürü Ahmet Nazım Ergün de 120 vatandaşın tapu belgelerini ziyaret ettiği Başkan Hakan Tütüncü'ye teslim etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, askeri alan içerisinde evleri olan vatandaşların tapu problemlerinin çözümüne yönelik başlattıkları çalışmaları mutlu bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Başkan Tütüncü, "Askeri alan sınırları içerisinde kalan konutların mülkiyet sorunları bulunuyordu. Vatandaşlarımız, bölgedeki imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarının çözülmesini talep ediyordu. Bu talebi karşılayacak imar revizyonunu, imar uygulamasını tamamladık. Şimdi de hak sahiplerine tapularını verebilecek noktaya geldik. Belediye olarak tapuları aldık. Belediye meclisimizden alacağımız karardan sonra ve önümüzde günlerde tapuları hemşehrilerimize vereceğiz" dedi.



"Dün üzülenleri, bugün mutlu ettik"

Tütüncü, "Askeri alanda içerisinde kalan evlerin tapu problemini çözerek, Kütükçü ve Fevzi Çakmak Mahalleleri ile Kepez'in şehirleşmesi noktasında önemli bir etabı daha geçmiş olduk. Gerçekleştirmiş olduğumuz neticenin en önemli pratik faydası da şu, yaklaşık 120 kadar gecekondu, 2000 yılında askeri alanda kaldığı gerekçesiyle yıkılmıştı. 17 yıldır da gecekondularda oturan vatandaşlarımız tapu beklemekteydi. Bu bekleyiş o kadar uzun sürdü ki, vatandaşlarımız artık tapu haklarının kayıp olduğunu düşünüyorlardı. Yaptığımız imar revizyonu ile 2000 yılında hak kaybına uğradığı düşüncesiyle çok üzülen hemşehrilerimiz yüreğini serinlettik. 120 tane gecekondumuzun da hak sahiplilikleri tescil edildi. Şimdi 120 vatandaşımıza, 17 yıldır bekledikleri tapularını vereceğiz. 17 yıl sonra askeri alan mağdurları hiç beklemedikleri bir anda kaybolan haklarını onlarla buluşturduk."

Başkan Hakan Tütüncü, 120 hak sahibine en yakın yerden arsa tapusu tahsisi yapacaklarını kaydetti.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 12:53:42 TSI

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