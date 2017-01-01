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Kırıkhan'da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:45
Kırıkhan'da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı
Kırıkhan'da Arapça tabela, poster ve afişler kaldırıldı

(Fotoğraflı)

İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Hatay'da Kırıkhan ilçesinde, şehrin çeşitli noktalarına izinsiz asılan Arapça tabela, poster ve afişler söküldü.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriyeli esnafın astığı Arapça tabela, poster ve afişlerin görüntü kirliliği yaptığı düşüncesiyle kaldırılmasına karar verdiklerini belirterek, "İş yerlerindeki Türkçe tabelalar dışındaki tüm afiş, tabela, poster ve ilanların sökülmesi yönünde çalışma başlattık. Kırıkhan'da görüntü kirliliğine neden olan tabelaları, ilanları kaldıracağız. Tabi burası Türkiye Cumhuriyeti burada kendimize has örf ve geleneklerimiz var bunları hep birlikte gelen misafir kardeşlerimizle birlikte yaşatacağız. Bunları da kendi bünyemize alarak ama kendi değerlerimiz içerisinde koruma anlamında yapmamız gereken çalışmaları da yapmamız geriyor" dedi.
(ELF-AŞ-Y)

04.05.2017 12:54:30 TSI
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