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Toros Üniversitesi'nde öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:48
Toros Üniversitesi'nde öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor
Toros Üniversitesi'nde öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor
- Bu yıl ikincisi düzenlenen bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler devam ediyor
- Etkinliklerin ikinci gününde ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ öğrencilerle buluştu
- Rektör Prof. Dr. Yüksek Özdemir:
- "İnsanlar bazen sadece yaşadığı ortamı görüyor ama nereden nereye geldiğimiz konusunda bir fikirleri yok

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toros Üniversitesi'nde bu yıl 2.'si düzenlenen Bilimsel, Kültürel ve Sportif Etkinlikler devam ediyor. Öğrenciler bir yandan yapılan sanatsal etkinliklerle eğlenirken bir yandan da düzenlenen eğitim seminerleri ile bilgileniyor. Etkinliklerin ikinci gününde ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ öğrencilerle buluştu.
Toros Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun organize ettiği etkinlikte konuşan 104 yaşındaki sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Atatürk ve kadınların Cumhuriyet dönemindeki yeri konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Gençliğe yeteri kadar değer veremediklerinden savunan Çığ, Atatürk'ün gençliğe ve spora çok önem verdiğini ve bu alanda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatarak, gençliğin okuması, sporla, sanatla ilgilenmesi noktasında onlara yeteri kadar destek veremediklerini söyledi.
Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksek Özdemir ise "2. Bilimsel Kültürel ve Sportif Etkinlikleri yapmamızdaki amaç tabi ki biz burada bölümler bazında eğitim öğretim yapıyoruz. Ancak asıl olarak bu ülkenin bir vatandaşı olarak, düşünen, araştıran, inceleyen, geleceğimizi tasarlayan bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer biz bunları tasarlayamazsak hızla gelişen bir nüfus, okullaşma oranı da çok hazlı gelişiyor. Ama sadece okul yaparak, derslik yaparak bu işler olmuyor. Bunları dünyaya hazırlamamız, ülkenin diğer sorunlarına katkıda bulunmasını sağlamamız, ülkemizi en üst düzeye getirmeleri için yetiştirmemiz gerekiyor. Bakıyoruz şu anda yüksek öğrenim gören kişi sayısı Cumhuriyet döneminde okur yazar kişi sayısına ancak ulaşmışız. Aradan 100 yıla yakın bir süre geçmiş halen yüksek öğretimdeki o nitelikli, araştıran vatandaş sayısını çok fazla da çoğaltamamışız. Öncelikle onları yapmamız gerekiyor. Bizim buradaki derdimiz bilimsel, kültürel yönden gerçekten onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek, araştıran bir gençlik için onlara bir yol gösteremeye çalışıyoruz. Onun için bu yapılan etkinlikler çok önemli. İnsanlar bazen sadece yaşadığı ortamı görüyor ama nereden nereye geldiğimiz konusunda bir fikirleri yok. Fakat ülkemiz çok büyük sıkıntılarla kurulmuş. Birlikte neleri yapabileceğimizi göstermişiz. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hocamızın da bugün buraya gelip geçmişi, Atatürk'ü çocuklarımıza anlatması önemli. Kendisini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Gençlerimizin geçmişini iyi bilmesi gerekiyor" dedi.
Bu etkinliklerin tamamını öğrencilerin yaptığını vurgulayan Özdemir, "Bu bizim için çok önemli. Muazzez İlmiye Çığ hocamızı onlar buldu, onlar arzuladı, onlar çağırdılar. Bu çok değerlidir. Bu her türlü etkinlikte geçerli. Mesela ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele konusunda da öğrencilerimiz bir etkinlik hazırlamış. Her gün artan bir uyuşturucu satışı ve kullanım oranını görüyorsunuz. Uyuşturucu kullanımından dolayı birçok genç hayatını kaybediyor. Bizim eğitimci olarak bunları önlemek. Biz eğer sonuca varmadan önleyebilirsek başarılı olabiliriz. Tabi şu anda hedef kitlede gençler ve yani burada. Biz burada gençleri bilgilendirmezsek eğer bundan sonrası daha kötü olabilir. Sonuç olarak gençler hayatını kaybediyor. O yüzden öğrencilerin yaptığı etkinlikler çok önemli" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Özdemir tarafından Çığ'a çiçek ve plaket verildi.
(KRY-Y)

04.05.2017 12:57:18 TSI
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