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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Esas 67 Burda'dan Dilek Ağacı etkinliği

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:48
Esas 67 Burda'dan Dilek Ağacı etkinliği
Esas 67 Burda'dan Dilek Ağacı etkinliği

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından Hıdrellez Haftası kapsamında dilek ağacı etkinliği konuldu.
Esas 67 Burda AVM tarafından Hıdrellez Haftası kapsamında AVM giriş katına dilek ağacı konuldu. 2 - 7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak olan etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Özellikle miniklerin büyük ilgi gösterdiği Dilek Ağacına dileklerini tutarak ağaca astı.
(SÖ-SÖ-Y)

04.05.2017 12:57:22 TSI
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