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Mardin'de okullara 'Beyaz Bayrak' sertifikası



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de bulunan 23 okula 'Beyaz Bayrak' sertifikası verildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü proje kapsamında okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla, yapılan değerlendirmelerde 100 üzerinden en az 90 puan alan okullara beyaz bayrak sertifikası almaya hak kazanıyor. Proje kapsamında Mardin'deki 23 okul "Beyaz Bayrak" sertifikası almaya hak kazandı. Okulların sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı. Daha önce Beyaz Bayrak sertifikası alan ve süresi devam eden 10 okul ile birlikte toplam sayı 33'e ulaşmış oldu.

Sertifika töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Dolayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimizi hayata hazırlarken kurumlarımızın hem güvenliği, hem de sağlık açısından yeterliliği konusunda ciddi adımlar atılmaktadır. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği okullarımızın sağlık ve hijyen noktasında belli bir seviyeye gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde ilimizde geçen sene başvuruda bulunan 39 okulumuzdan 10 tanesi Beyaz Bayrak almaya hak kazanmıştı. Bu okullarla birlikte İlimizde 2017 yıllında 67 okul başvurmuş olup, 23 okul beyaz bayrak almaya hak kazanmış, toplamda İlimizde 33 okulumuz beyaz bayrak almış oldu. Hedefimiz yapılacak çalışmalar ve denetimlerle ilimiz genelindeki okulların tamamının beyaz bayrak alması suretiyle çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim almasını sağlamaktır" dedi.

(İHA-MP-Y)



04.05.2017 12:58:37 TSI

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