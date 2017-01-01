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Öğrenciler uluslararası robot yarışmasına hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, yaptıkları 3 proje ile Konya'da düzenlenecek '11. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na hazırlanıyor.

Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmenleri Samet Özarslan ve Ali Şen öncülüğünde, ATL 12/B sınıfı öğrencileri Hakan Kaygu ve Sinan Can Öncü, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek '11. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılmak amacıyla 3 robot projesi hazırladı.

Okul Müdür Vekili İbrahim Özcan, Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geçmiş yıllarda da uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiğini ve dünya sıralamasında 50. sırada olduğunu kaydetti. Özcan, projeye dahil olan ve hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrenci ekibine başarılar diledi.

(HT-MEF-Y)



04.05.2017 12:59:40 TSI

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