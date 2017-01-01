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MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, Ünver'i ziyaret etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:52
MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, Ünver'i ziyaret etti
MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, Ünver'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.(MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, MEDAŞ olarak Konya başta olmak üzere Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Karaman olmak üzere 6 il ve 65 ilçe, 331 belde 1379 köy ve 512 (köy bağlısı) yaylanın sorumluluk alanı içerisinde hizmet sunduklarını belirtti.
Uçmazbaş, bu tür ziyaretlerle MEDAŞ'ın daha etkin hizmet sunma konumunda dilek ve önerileri de yetkililerden alma imkanı bulduklarını dile getirdi.
MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ' de, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Belediyesi olarak 2004 yılından beri her kurum ve kuruluş ile sıkı ilişkiler içerisinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu süreçte MEDAŞ ile de işbirliğini bundan sonraki süreçte de daha da üst noktalara ulaştırma isteği ile hareket ettiklerini ifade etti.
(COŞ-AÖ-Y)

04.05.2017 13:00:41 TSI
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