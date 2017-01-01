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Başkan Hiçyılmaz'dan, Fransız Firmalara Yatırım Çağrısı



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KAYSERİ (İHA) - Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Sylvaın Berger, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Hiçyılmaz, Fransız firmalara Kayseri'de yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa İçer ve Kemal Olgaç'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, Fransa ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok eski tarihlere dayandığını belirterek, Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasından sonra önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkiye ile Fransa arasındaki dış ticaret hacmine değinen Başkan Hiçyılmaz, 14 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını ve Kayseri ile Fransa arasında ise sadece 48 milyon dolarlık bir dış ticaretin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de 1400'e yakın Fransız firmasının yatırımda bulunduğunu ifade eden Başkan Hiçyılmaz, bu firmaların Kayseri'ye gelmemiş olmasının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında Kayseri'ye ilişkin bilgiler paylaşan ve ihracat rakamının 1,5 milyar dolara ulaştığını belirten Başkan Hiçyılmaz, "Kayseri son zamanlarda ticaret, sanayi ve turizm şehri haline gelmiştir. Kayseri'de organize Sanayi bölgeleri, serbest bölge ve diğer yatırımlar göze çarpmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, Fransa ile ticari ilişkilere önem verdiklerini kaydeden Başkan Hiçyılmaz, "Kayseri Serbest Bölgesi, Fransız yatırımcıların gelip yatırım yapabilecekleri ve burada ürettikleri ürünleri Ortadoğu ve doğu ülkelerine pazarlama ve ihracat yapabilecekleri çok önemli bir fırsattır diye düşünüyorum. Fransız firmaları kendileri yatırım yapabilecekleri gibi, bizim Türk firmaları ile ortak yatırımlarda yapabilir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nın 17 bini aşkın üyesinin bulunduğunu ve ticaret noktasında Fransız firmalarına her türlü yardım için hazır olduklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, Kayseri'nin turizm açısında da geliştiğini ve Fransız firmaların Erciyes Dağı'nda yatırım yapabileceklerini bunun yanı sıra Fransız vatandaşlarının tatil için burayı tercih edebileceklerini ifade etti.

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Berger ise Kayseri ile ticaretin gelişmesi için ön bir hazırlık yapmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, Kayseri ile Fransa arasındaki dış ticaret rakamının artması için gayret göstereceklerini belirtti. Ekonomi Müsteşarı Berger, Fransız firmalarının Kayseri'ye yatırım için gelmeleri adına çalıştıklarını ve destek verdiklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Başkan Hiçyılmaz tarafından, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Sylvaın Berger'e plaket takdim edildi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 13:02:56 TSI

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