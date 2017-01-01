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AGD'den huzurevi ziyareti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:54
AGD'den huzurevi ziyareti
AGD'den huzurevi ziyareti

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırklareli Şubesi yetkilileri, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.
Derslerle beraber sosyal etkinliklere de önem verdiklerini belirten AGD Kırklareli Şube Başkanı Yavuz Selim Er, "Gençlik, gelecektir. Türkiye'nin gençliği üzerine bir projesi bir çalışması olanlar ancak gelecekten bahsedebilirler anlayışıyla elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Gerek okul dersleri gerekse ahlak ve maneviyat dersleriyle eğitimlerimizi sürdürürken sosyal faaliyetlerle gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi.
Yaşlıların öneminden bahseden Er, "Toplumumuzun geçmişten günümüze taşıdığı en önemli özelliklerinden birisi yaşlılarına karşı gösterdiği sevgi ve saygıdır. Yaşlılarımız, geçmişimizi geleceğe taşıyan, yarınlarımızı kuran, millet olma bilincinin tarih sayfalarını dolduran çınarlarımız olarak, kültür ve medeniyetimizin en değerli taşlarıyla süslenmiş baş tacımızdır. Onların duası sayesinde bizler millet olarak, devlet olarak belalardan ve felaketlerden korunuyoruz" ifadelerini kullandı.
(KA-MEF-Y)

04.05.2017 13:03:03 TSI
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