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3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği 6-7 Mayıs'ta düzenlenecek



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliği tarafından 6-7 Mayıs tarihleri arasında, 3.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliği düzenlenecek.

Malatya ile birlikte 20 İl'den 380 sporcunun katılımıyla dört kategoride gerçekleştirilecek şenlikle ilgili bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, satranç şenliğine bütün Malatyalıları davet etti.

Satranç sporunun zeka gelişimine ve stratejik düşünmeye önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Satrancı sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak adına 2015 yılında başlattığımız "Bir Gülücük Yeter" projesiyle ilkokul birinci sınıflarda okuyan yavrularımıza üç yıl içerisinde 15 bin adet satranç takımı dağıttık. Çocuklarımız bu sporu yaparken her türlü açıdan kendilerini geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Toplam 13 bin 500 TL ödül verilecek"

Başkan Polat, "2015 yılından itibaren Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle birlikte düzenlediğimiz Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğinin üçüncüsünü 6 -7 Mayıs günleri arasında Çavuşoğlu Mahallemizde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonunda gerçekleştireceğiz. "Aklına Sağlık" sloganıyla minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerini kapsayan şenliğimize Malatya ile birlikte 20 İl'den 380 sporcu katılacaktır. Pazar günü düzenlenecek ödül törenimizde dereceye girecek olan sporcularımıza kupa, madalya ve toplam 13 bin 500 TL para ödülünün yanı sıra özel hediyelerimizi takdim edeceğiz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



04.05.2017 13:04:08 TSI

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