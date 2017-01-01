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Ulaşımda bisiklet dönemi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ulaşımda bisikletin daha fazla kullanılmasına yönelik kampanya başlattı. Kampanyada bisikletle ulaşımın çok daha sağlıklı olduğuna vurgu yapılıyor. Ulaşım A.Ş. bisikletin yaygınlaşması için bir de Bisiklet Şenliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik bir dizi çalışma yapıyor. "Haydi Sen de Pedalla" adıyla kampanya başlatan Ulaşım A.Ş. şehir içi ulaşımda bisikletin tercih edilmesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Ulaşım A.Ş. düzenlediği kampanyanın yanı sıra 6 Mayıs Cumartesi günü bir de bisiklet şenliği gerçekleştirecek. Şenlik, saat 10.00'da Mimarsinan Parkı'nda başlayacak. Şenlik çerçevesinde bisiklet gezisi, sürpriz hediyeli yarışmalar, çocuklara özel yarışmalar ve akrobatik bisiklet gösterileri yapılacak.

(AÖ-Y)



04.05.2017 13:04:15 TSI

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