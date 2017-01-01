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Kayseri Mahallesi sezona sürprizlerle giriyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:56
Kayseri Mahallesi sezona sürprizlerle giriyor
Kayseri Mahallesi sezona sürprizlerle giriyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Lisesi'nin hemen arkasında 1800'lü yıllardan kalan tarihi ev ve mekanların restore edildiği "Tarihi Kayseri Mahallesi" yeni sezonda gerçekleştireceği özel etkinliklerle kentin kültür, tarih ve lezzet mekanı olmaya devam edecek.
Kentin tam merkezinde azınlık teba tarafından yaklaşık 200-250 yıl önce inşa edilen mekanların yıllar süren ince restorasyon çalışmalarıyla yeniden kazandırıldığı "Tarihi Kayseri Mahallesi", geçen yıl 325 bin ziyaret ve konaklama ile Kayserililer kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmayı başardı.
Kayseri Mahallesi Yönetim Kurulu Üyesi Talha Erkek, Türkiye'de Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri bir arada barındıran nadir illerden Kayseri'nin, sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda kültür ve tarih şehri olduğunun altını çizerek, işletmesini üstlendikleri bu kompleksi "kentin buluşma ve dinlenme noktası, gerçek kültür ve tarihini koklarken, aynı zamanda lezzet durağı" yapmak için yola çıktıklarını kaydetti.
Müşteri memnuniyetinin yüzde 98'lerde olduğu Tarihi Kayseri Mahallesi'nde yaz sezonuna bir dizi sürpriz etkinliklerle gireceklerini belirten Talha Erkek, şunları söyledi:
"İstiyoruz ki buraya gelenler 'gerçek Kayseri'ye geldiklerini hissetsin. Sadece asırlık yapıların ihtişamını seyretmekle kalmasınlar, aynı zamanda Kayseri kültür ve lezzetini de bu mekanda yaşasınlar. Kentin ana merkezi olmasına karşın gürültüden uzak bu komplekste, taş ev ve avluların sunduğu serin ortamda tüm yaş ve cinsiyet gruplarına özel etkinlikler hazırlıyoruz. Burayı ziyaret edenler huzur bulurken, eğlensin, etkinliklerle kente ve kültüre dair bir şeyler öğrensin istiyoruz."
(Aö-Y)

04.05.2017 13:05:25 TSI
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