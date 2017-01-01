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Evlerinin çatısı çökme tehlikesindeki aileye Akdeniz Belediyesi'nden destek



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle evlerinin çatısı çökme noktasına gelen aileye destek oldu.

Çay Mahallesinde ikamet eden bir aile, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle hasarı artan ve adeta çökme noktasına gelen evinin çatısını maddi imkansızlıklar nedeniyle onaramadı. Aile, Akdeniz Belediyesine müracaat ederek aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören evinin onarımı için yardım istedi. 2 odalı olan eski bir evde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ailenin müracaatı sonrası Akdeniz Belediyesi Kadın Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. İnceleme sonrası hasar gören çatının onarılmasına karar verildi. Fen işleri ekiplerinin yaptığı çalışmayla, hasar gören çatı tamamen sökülerek yeni bir çatı inşa etti.

Akdeniz Belediyesi sayesinde evinin çatısı yeniden inşa edildiğini söyleyen aile, "Akdeniz Belediyesi sağ olsun imdadımıza yetişti ve yardımımıza koştu. Yaşadığımız çok zor bir durum. Belediye yetkilileri önce evimize gelip gerekli hasar tespitini yaptı. Daha sonra vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. Kısa süre içinde evimiz eski haline kavuştu. Emeği gecen herkesten Allah razı olsun" dedi.

İmkanlar ölçüsünde her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş ise "Ailelerin taleplerini kendi imkanlarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz sınırlar ı içinde meydana gelen aşırı yağışlar sırasında ve sonrasında ekiplerimiz zarar gören mahalle ve sokaklarda tadilat, bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıyorlar. Bu çalışmalar sırasında fırtınadan zarar gören ve ekonomik koşullarının yetersizliği nedeniyle mülklerinin onarımını gerçekleştiremeyecek Ailelere imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Bu bağlamda Çay mahallesinde ikamet eden bir ailenin evinin çatısını ekiplerimiz tarafından yenilendi" diye konuştu.

(KRY-Y)



04.05.2017 13:05:41 TSI

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