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Başkan Çelik, Çin Büyükelçisi ve Çinli iş adamı heyeti ile görüştü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:57
Başkan Çelik, Çin Büyükelçisi ve Çinli iş adamı heyeti ile görüştü
Başkan Çelik, Çin Büyükelçisi ve Çinli iş adamı heyeti ile görüştü

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, Çinli iş adamı heyeti ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda yapılan ziyarette karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Başkan Çelik, "Çin'deki olağanüstü gelişme ve Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen Kayseri'nin gücünü bir araya getirdiğimizde oluşacak sinerji iki tarafa da kazandıracak" dedi.
Çin Büyükelçisi Yu Hongyang ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik arasındaki verimli bir görüşme gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri hakkında Çin heyetini bilgilendirdi. Kayseri'nin en önemli gücünün girişimci insan gücü olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Kayserili girişimciler Kayseri'ye sığmamıştır. Türkiye çapında işler yapıyorlar; ama Türkiye'ye de sığmamış ve dünyaya açılmışlardır. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl açıkladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun yüzde 20'si Kayseri orijinlidir" dedi.
"İKİ GÜCÜ BİRLEŞTİRMELİYİZ"
Çin ile Kayseri arasındaki işbirliğinin önemini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, Çin'deki olağanüstü gelişme ve Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen Kayseri'nin gücünü bir araya getirdiğimizde oluşacak sinerji iki tarafa da kazandıracak. Biz Çin gerçeğinin bilincindeyiz. Türkiye gerçeğini de siz biliyorsunuz. Bu iki gücü birleştirerek enerji patlaması yaratabiliriz" diye konuştu.
Konuk Büyükelçi Yu Hongyang da Başkan Mustafa Çelik'in açıklamalarıyla Kayseri ile işbirliği yapılması için güvenlerini artırdığını belirtti. Başkan Çelik'e ilişkileri artırma yönündeki düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Büyükelçi Hongyang, "Birkaç dakikada Kayseri'nin potansiyelini anlattınız. Çin'i çok iyi bilen bir de asistanınız var. Bundan anlaşılıyor ki Çin ile ilişkileri geliştirme gayretindesiniz" dedi.
Başkan Mustafa Çelik, ayrıca Kayseri'nin dünyaya açık ve kendini geliştirmiş bir şehir olduğunu belirtti. Kayseri ile yapılması düşünülen e ticaret projesinden de bahseden Başkan Çelik, "Kayseri Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen bir şehir. Bu yüzden kol kola girebileceğiniz en iyi noktadasınız. Kayseri ile yapacağınız e ticaret projenizi çok iyi bilen birisiyim ve başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Konuk Büyükelçi de Başkan Çelik'in de sayesinde projenin daha sağlıklı ilerleyeceğine inancını dile getirerek sadece ticari değil endüstri alanında da işbirliği yapmak istediklerini söyledi.
Ziyarette daha sonra Çin Büyükelçisi heyetinde yer alan Çinli iş adamları firmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Çelik, iş adamlarının açıklamalarını dikkatle dinledi ve Kayseri'de iş birliği yapabilecekleri alanlar hakkında bilgi verdi. Ziyarette turizm de gündeme geldi ve Çinli turistlerin Kayseri'ye getirilebileceği ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes'i dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri haline getirdiklerini belirterek, "Erciyes'i sadece Kayseri için ya da Türkiye için değil sizler için de yaptık. Tüm Çinli dostlarımızı Erciyes'in güzelliklerinden faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Çin heyetine Başkanlık makamındaki dev ekrandan Kayseri hakkında genel bilgiler de aktardı. Ziyarette ayrıca karşılıklı hediyeler takdim edildi.
(AÖ-Y)

04.05.2017 13:06:54 TSI
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