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Akşehir'de yazarlardan konferans

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:03
Akşehir'de yazarlardan konferans
Akşehir'de yazarlardan konferans

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" proje kapsamında açılan 'Akşehir 3. Kitap Fuarı'na katılan yazarlar düzenlenen konferanslarla okurlarla buluşuyor.
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' ismiyle düzenlenen proje kapsamında açılan 'Akşehir 3. Kitap Fuarı'nda Akşehirlilerle buluşan yazarlar imza günlerinin yanı sıra düzenlenen konferanslarla da okurlarıyla buluşuyorlar. Bu kapsamda Yazar Erdal Demirkıran ve Yazar Bilal Sami Gökdemir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konferanslarla okurlarıyla buluştu.
Yazar Erdal Demirkıran, başarılı olmanın ve büyük düşünerek hedeflere ulaşmanın yollarını anlatırken Yazar Bilal Sami Gökdemir'de düzenlenen konferansta başarıya giden yolda yapılması gerekenleri kendi hayatından örneklerle anlattı.
Habertürk TV'de 'Öteki Gündem' isimli programı sunan, Spiker ve Yazar Cansu Canan Özgen'de kitap fuarı kapsamında Akşehir KYK Kız Yurdunda düzenlenen konferansta öğrencilerle buluştu.
Yazar Özgen yaptığı konuşmada, "Allah'ın insanlarla konuştuğuna inanıyorum. Bir probleminiz olduğunda yakın bir arkadaşınızın ağzıyla konuşup problemlerinizi çözer, üzgün olduğunuzda gökyüzünde açan bir gökkuşağı ile konuşur ya da canınız sıkkın olduğunda okşadığınız kediyle konuşur. O size hep yakındır. Ben canım sıkıldığında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını okuyup, onun yaşadıkları ile kendime yol çiziyorum. Hayatta başarılı olmak için mutlaka inanın. İnandığınızda hedeflediğiniz noktaların daha üst seviyelerine geleceğinizi mutlaka göreceksiniz" diye konuştu.
Yazar Cansu Canan Özgen konferans sonunda kitabını imzalayıp daha sonra Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki kitap fuarına geçerek burada da kitaplarını imzaladı.
(CF-AH-Y)

04.05.2017 13:11:47 TSI
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