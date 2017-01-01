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Muş'ta TEOG başarısı

- Destekleme ve yetiştirme kursları meyvelerini vermeye başladı

- TEOG'ta 100 dolayında Türkiye birincisi bekleniyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2. Dönem Ortak Sınavları'nda 100 dolayında Türkiye birincisi bekleniyor.

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, okullarda başlattıkları destekleme ve yetiştirme kursları vesilesiyle kırsal kesimde yaşayan birçok öğrencinin ek ders alma imkanı bulduğunu söyledi. Destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilerle yakından ilgilenildiğini dile getiren Metin İlci, "Özellikle okullarda başlatmış olduğumuz destekleme ve yetiştirme kurslarımız vesilesiyle kırsal kesimde yaşayan birçok öğrencimiz, ekstradan ek ders alma imkanı buldu. Yani, destekleme ve yetiştirme kurslarında çalışkan öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın özel olarak ilgilenmesi sayesinde bu öğrencilerimizin hem netleri arttır hem de ciddi manada çalışma ortamı ve fırsatı buldular. Bu da ilimizin eğitim başarısına yansıyor. TEOG sınavı, tamamen öğrencilerin seviyelerine uygun, onların ruhsal, duygusal, sosyal ve psikolojik yönleri de dikkate alınarak uygulanan bir sınav sistemi. Böyle olduğu için de öğrencilerimiz, motivasyonları tam bir şekilde sınava giriyorlar. Yani, başaramama korkusu, dikkat eksikliği korkusuyla, sınav stresi korkusu yaşanmadan sınava girdiler. Böyle olduğu için de öğrencilerimiz, sınava normal yazılıları gibi girdikleri için çok rahat ve kolay geçti. Bu anlamda da birçok öğrencimiz Türkiye ortalamasını yakalamış, ilimizde de 100'ün üzerinde Türkiye birincisi var diyebiliriz" dedi.

Geçmişte kırsal kesimde yaşayan veya maddi durumu düşük olan öğrencilerin dershanelere gidemediğine dikkat çeken İlci, 2014 yılında dershanelerin kapatılmasının ardından okullarda destekleme ve yetiştirme kursları açıldığını belirtti. Bu kurs sayesinde dershanelerin öğrencilerin ayağına götürüldüğünü ifade eden İlci, şöyle konuştu:

"2014 yılında bakanlığımız tarafından dershanelerin kapatılmasıyla birlikte öğrencilerimizin ek ders ihtiyacı ortaya çıktı. Dershaneler kapatıldığı için Milli Eğitim Bakanlığı, bunu kendi üzerine aldı. Bakanlığımızın açmış olduğu destekleme ve yetiştirme kurs merkezleri sayesinde bu öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Geçmiş yıllarda, parası olan çocuklar dershanelere gidebiliyorken, parası olmayan, kırsal kesimdeki çocuklarımız maalesef dershaneler gidemiyorlardı. Bu öğrencilerimizin ayağına biz dershaneyi götürdük. Yani, okulda öğrendiği eğitimi pekiştirecek ek dersler vermeye başladık. Destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden birçok öğrencimiz, hem daha kaliteli ve nitelikli eğitim aldı, hem de dersi kendi öğretmeninden aldı. Böyle olunca bu durum, öğrencilerimizin, okullarımızın, il ve ilçelerimizin başarısına yansıdı. Birçok ilimizde ve ilçemizde Türkiye ortalamasının üzerine çıkan öğrencimiz var."

(NA-MSA-Y)



04.05.2017 13:12:26 TSI

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