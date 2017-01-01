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7 kilo esrara 9 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Siirt'ten İstanbul'a giderken bir yolcu otobüsünde Kayseri'de 7 kilogram esrar ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis, 4 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A. Ş. (20) ile avukatı hazır bulundu.

Alınan ihbar üzerine yapılan yol uygulamasında, 38 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan A.Ş.'nin çantasında 7 kilogram esrar ele geçirildi. A.Ş. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Sanık A. Ş. duruşmada pişman olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A. Ş.'e 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 9 yıl 2 ay hapis, 4 bin TL adli para cezası verdi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 13:13:02 TSI

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