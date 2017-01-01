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Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi'nde peyzaj düzenlemesi başladı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi devam tüm hızıyla devam ediyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı hibe desteği ile başlanan proje kapsamında yüzme havuzu, iki adet tenis kortunun ve basketbol sahasının düzenleme işleri bittikten sonra çevre düzenlemesi işleri başladı. İşleri yerinde kontrol eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Ören Mahallesinden Burhaniye merkeze yapılacak olan engelsiz rotanın da yapımına başlanacağını belirtti.

Burhaniye Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar düşünülerek yapılan "Burhaniye Engelleri Aşıyor" projesi yapımı devam ediyor. Proje, Burhaniye Merkez ile Ören Mahallesini kapsarken proje kapsamında Ören Mahallesi'nde yapılan engellilere uygun yüzme havuzu, tenis kortları yapımı ve basketbol sahasındaki düzenlemeler de son buldu. 12 Nisan günü engelsiz rota yapımı için ihaleye çıkan Burhaniye Belediyesi, Ören Mahallesinde çevre düzenlemelerine başladı. Tenis kortları ve yüzme havuzunun bulunduğu yerde yapılacak olan yürüyüş yolu ve yeşil alan düzenlemeleri için yol sökümüne başlayan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını Başkan Uysal yerinde inceledi. Engelsiz Rota yapımına başlanacağını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Ören Mahallemizde sosyal tesislerin bulunduğu alandan Burhaniye Merkeze kadar olan yolda engelliler için yürüyüş yolu ve sinyalizasyon işleri yapılacak. Daha sonra yeşil alan düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri yapılarak yaz sezonuna yetiştireceğiz" dedi.

(EME)



04.05.2017 13:14:08 TSI

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