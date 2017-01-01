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Kdz. Ereğli MYO öğrencileri bahar şenlikleri ile eğleniyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) bağlı Kdz. Ereğli Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) bahar şenliklerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Kdz. Ereğli MYO'da 3. Bahar Şenlikleri bu yıl 3, 4, 5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencilerine girecekleri final sınavları öncesi büyük moral olan kaynağı olan bahar şenliklerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bahar şenlikleri 3 Mayıs'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şenliklerde tavla, satranç, bilek güreşi ve masa tenisi, futbol, basketbol turnuvalarının yanında sandalye kapmaca, survivor parkuru, top sektirme, halat çekme, yoğurt tepsisinde altın arama gibi eğlenceli oyunlar oynandı. Şenliklerde ayrıca oyun havaları ve sonrasındaki müzik kulübü konseriyle öğrenciler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Öğrenciler şenlik alanında açılan stantlarda çeşitli el sanatları ürünleri, yiyecek ve içecek satılarak farklılık oluşturuldu.

MYO öğrencileri şenliklerde ödüllü oyunlar, konserler ve karaoke etkinlikleri ile moral depoladı.

(VK-İÇ)



04.05.2017 13:16:34 TSI

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