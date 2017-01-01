ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kdz. Ereğli MYO öğrencileri bahar şenlikleri ile eğleniyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:07
Kdz. Ereğli MYO öğrencileri bahar şenlikleri ile eğleniyor
Kdz. Ereğli MYO öğrencileri bahar şenlikleri ile eğleniyor

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne (BEÜ) bağlı Kdz. Ereğli Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) bahar şenliklerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi.
Kdz. Ereğli MYO'da 3. Bahar Şenlikleri bu yıl 3, 4, 5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencilerine girecekleri final sınavları öncesi büyük moral olan kaynağı olan bahar şenliklerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Bahar şenlikleri 3 Mayıs'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şenliklerde tavla, satranç, bilek güreşi ve masa tenisi, futbol, basketbol turnuvalarının yanında sandalye kapmaca, survivor parkuru, top sektirme, halat çekme, yoğurt tepsisinde altın arama gibi eğlenceli oyunlar oynandı. Şenliklerde ayrıca oyun havaları ve sonrasındaki müzik kulübü konseriyle öğrenciler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Öğrenciler şenlik alanında açılan stantlarda çeşitli el sanatları ürünleri, yiyecek ve içecek satılarak farklılık oluşturuldu.
MYO öğrencileri şenliklerde ödüllü oyunlar, konserler ve karaoke etkinlikleri ile moral depoladı.
(VK-İÇ)

04.05.2017 13:16:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Uysal Ereğli halkını Mayıs ayındaki etkinliklere davet etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL EREĞLİ HALKINI MAYIS AYINDAKİ ETKİNLİKLERE DAVET ETTİ
Esas 67 Burda'dan Dilek Ağacı etkinliği
YEREL

ESAS 67 BURDA'DAN DİLEK AĞACI ETKİNLİĞİ
&quot;Karaelmas Diyarının Keşfedilmemiş Cevherleri İş Hayatında Projesi&quot; devam ediyor
YEREL

"KARAELMAS DİYARININ KEŞFEDİLMEMİŞ CEVHERLERİ İŞ HAYATINDA PROJESİ" DEVAM EDİYOR
BEÜ'den &quot;Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları&quot; konferansı
YEREL

BEÜ'DEN "GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI" KONFERANSI
İlkokul öğrencilerine diş sağlığını anlatıp hediyeler verdiler
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE DİŞ SAĞLIĞINI ANLATIP HEDİYELER VERDİLER
Zonguldak'ta yoğun sis
YEREL

ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS
Alaplı Belediyesi dört koldan çalışıyor
YEREL

ALAPLI BELEDİYESİ DÖRT KOLDAN ÇALIŞIYOR
Gazi Ali Hasçelik son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

GAZİ ALİ HASÇELİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BEÜ Pedallıyor
YEREL

BEÜ PEDALLIYOR
Ömerli Mahallesi sakinleri tozdan şikâyetçi
YEREL

ÖMERLİ MAHALLESİ SAKİNLERİ TOZDAN ŞİKÂYETÇİ
Öğretmenler hünerlerini tiyatro oyununda sergiledi
YEREL

ÖĞRETMENLER HÜNERLERİNİ TİYATRO OYUNUNDA SERGİLEDİ
Başkan Uysal meclisi bilgilendirdi
YEREL

BAŞKAN UYSAL MECLİSİ BİLGİLENDİRDİ
Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

DEVREK'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Engellilere yeni kimlik kolaylığı
YEREL

ENGELLİLERE YENİ KİMLİK KOLAYLIĞI
Rektör Özer, Uluslararası öğretim elemanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÖZER, ULUSLARARASI ÖĞRETİM ELEMANLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Bahçeli, 39 il başkanıyla bir araya gelecek
YEREL

BAHÇELİ, 39 İL BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELECEK
Rekortmen işadamından Devrek'e dev yatırım
YEREL

REKORTMEN İŞADAMINDAN DEVREK'E DEV YATIRIM
İşaret diliyle Kur'an öğretiyor
YEREL

İŞARET DİLİYLE KUR'AN ÖĞRETİYOR
FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem memurlarına&quot; yönelik operasyon
YEREL

FETÖ/PDY'NİN "MAHREM MEMURLARINA" YÖNELİK OPERASYON

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!