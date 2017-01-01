Büyükşehirden köylere alt yapı
(Fotoğraflı)
Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü köyü yolları asfaltlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Göynüklü'de alt yapının ardından asfalt çalışmalarına başladı. Göynüklü Muhtarı Turgay Demirci, yağmur sularının asfalt zemine zarar vermeden akıtılması için yapılan V kanallarını hafta sonu ve tatil demeden tamamlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Hizmetin tatili olmaz. Göynüklü'ye yapılan hizmetlerinden ötürü başta Başkan Recep Altepe ile emeği geçen herkese halkımız adına teşekkür ederim" dedi.
(HK-MŞ)
04.05.2017 13:16:50 TSI
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