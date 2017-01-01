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Sınırda Captagon hap ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, jandarma Suriye sınırında 37 bin 123 adet captagon hap ile 25 bin 800 ABD doları ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suriye sınır hattında (37 bin 123 adet Captagon hap ile 25 bin 800 ABD dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma sürdürülürken, catpagon hap ile ABD dolarının kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(MAD-SD-Y)



04.05.2017 13:16:58 TSI

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