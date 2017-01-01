Camilerde Ramazan temizliği başladı
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde ilçede bulunan camilerde temizlik çalışması başlattı.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip teravih namazının başlayacağı ilk güne kadar 69 caminin temizliğini tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında ilçedeki camilerin genel temizliği yapılıyor. Camilerin, halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yapılıyor.
(İG-İÇ)
04.05.2017 13:17:02 TSI
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