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Adana "Altın Bebek Dostu İl" seçildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:09
Adana "Altın Bebek Dostu İl" seçildi
Adana "Altın Bebek Dostu İl" seçildi
- Sağlık Bakanlığı tarafından Adana'ya Altın Bebek Dostu İl unvanı verildi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'ya, çocuk sağlığı programlarıyla birlikte Anne Sütünün Teşviği ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları kapsamında gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle 'Altın Bebek Dostu İl' unvanı verildi.
2005 yılında "Bebek Dostu İl" unvanı ile ödüllendirilen ve daha sonra anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında, çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ölümlerin önlenmesi ve diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında gösterdiği başarılı çalışmalar sonrasında Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından "Anne Sütü Üst Komitesi Toplantısı"nda alınan karar neticesinde Adana'ya 'Altın Bebek Dostu İl' unvanı verildi.
Valilik Makamında gerçekleştirilen programda Vali Mahmut Demirtaş, Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirilen 2 üniversite, 6 kamu ve 12 özel hastaneye olmak üzere toplanma 20 hastane yetkilisine "Altın Bebek Dostu Hastane" plaketlerini teslim etti.
Vali Demirtaş, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler konu ile ilgili eğitilmekte ve aldıkları eğitim doğrultusunda hastane uygulamalarını geliştirmekte olduğunu il genelindeki doğum yapılan hastanelerin tamamının, birinci basamak sağlık kuruluşlarının da yüzde 75'inin bebek dostu olması, bunun yanında yaptıkları sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlenmelerini sağlayan illerin Sağlık Bakanlığı tarafından 2015-2016 yılları arasında yeniden yapılan değerlendirmede "Altın Bebek Dostu İl Plaketi" ile ödüllendirildiğini söyledi.
Adana'da 2002 yılından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda en çok doğum yapılan hastaneler hakkında açıklamada bulunan Vali Demirtaş, "Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, diğer doğum yapılan kamu ve özel hastanelerinin tamamı 'Bebek Dostu Hastane' unvanı ile hizmet vermektedir. Ayrıca Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Türkiye'de 'Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi' unvanını alan ikinci hastanedir. Bu vesileyle anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hastane yetkilileri başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Plaket teslim töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil ve Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. İbrahim Ethem Özsoy da hazır bulundu.
(NPR-Y)

04.05.2017 13:17:17 TSI
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