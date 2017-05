YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MİDDER Sivas Gençlik Komisyonu Başkanı Nar:

- "15 Temmuz ruhunu canlı tutmaya çalışacağız"



SİVAS (İHA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Sivas Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammet Nar," 15 Temmuz ruhunu canlı tutmaya çalışacağız "dedi.

Nar, dernek binasında yaptığı açıklamada,"15 Temmuz darbe girişiminin asıl hedeflerinden biri toplumun katmanlara ayrılarak bir iç savaşa sürüklenmesi ve bu şekilde kardeşin kardeşe düşman olmasını sağlayarak devletin bütünlüğünü zaafa uğratmaktı. Fakat unuttukları bir şey vardı ki milletin iradesi her gücün üstündeydi. Bu millet nasıl 1919'da ülkenin işgalinin önünde topyekün mücadele etmiş ve işgali önlemişse 15 Temmuz'da da milletimiz genci ile yaşlısı ile kadını erkeği ile ülkesini savunmuş ve ülkemizin yeniden işgaline izin vermemiştir. 15 Temmuz sonrası milli iradenin bu şekilde tek güç olarak ortada olması ülkemizde birliğin ve kardeşliğin en güzel şekilde temsil edilmesi gerekliliğinin önemini ortaya koymuştur"

15 Temmuz Milli İrade Derneği kurularak bir çok ilde teşkilatlanmaya ve toplumun her kesiminde 15 Temmuz ruhunu canlı tutmaya çalıştıklarını ifade eden Nar," Bizlerde MİDDER Sivas Temsilciliği olarak üstümüze düşen sorumluluğun bilinci ile derneğimiz bünyesinde teşkilatlanmasını tamamlamış ve gençlik komisyonu çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Vatanına milletine bağlı gençler olarak ülkemizin birliği dirliği için çalışacağımızı, hep birlikte tek vatan tek bayrak tek devlet ve tek millet ülküsünde 15 temmuz ruhunun gençler arasında canlı tutulması için ne gerekiyorsa yapacağımızı ve gerekirse bu ülke için her daim canımızı vereceğimizi bildirmek isteriz." diye konuştu.

