YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaosmanoğlu: "Gençliğin eğitiminde gayretimiz var''

Başkan Karaosmanoğlu: "Gençliğin eğitiminde gayretimiz var''



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet ve yönetim kurulunu ziyaret etti. İstanbul'da TÜGVA'nın genel merkezinde gerçekleşen görüşmede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Yusuf Yazıcı da hazır bulundu. Ziyarette gençlik çalışmalarının Kocaeli'deki gelişimi ve TÜGVA'nın ortaya koyduğu projeler ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli de gençliğin eğitimine stratejik olarak eğiliyoruz ve bu konuda büyük bir gayretimiz var. Bu yola çok ciddi bir şekilde enerji harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz. Yalnızca gençlik mi elbette hayır. Bunun içerisinde kadınımızı ve yaşlımızı da ihmal etmeyerek, yaşamın içerisinde mutlu olmasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de gençlik üzerine kuşatıcı bir çalışma yapılması gereğini de belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Gençliğin geleceğe hazırlanması ve donanımlı bir şekilde dünya ile rekabet eden bir yapıda olması çok ama çok önemlidir. Şehirlerde ve küçük merkezlerde bu konudaki çalışmalar elzemdir. Gençlik çalışmalarımızda kaynaklarımızı ve imkânlarımızı en verimli şekilde kullanmalıyız. Geçmiş yıllarda da çok güzel hizmetler ortaya kondu. Ancak dünya değişiyor ve gelişiyor. TÜGVA'nın gençlik çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Aynı güçle ve kararlılıkla bu çalışmalar geleceğe de taşınmalıdır" diye konuştu.

(İG-İÇ)



04.05.2017 13:18:11 TSI

NNNN

