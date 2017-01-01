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Hanönü'de çeltik ekimi hazırlıkları başladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:13
Hanönü'de çeltik ekimi hazırlıkları başladı
Hanönü'de çeltik ekimi hazırlıkları başladı

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik ekimi hazırlıkları başladı.
Hanönü İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Veysel Balcı, ilçede bin 600 dönüm çeltik ekim alanı bulunduğunu söyledi. Verimli çeltik tarlalarının Gökırmak nehri kenarında yer aldığını belirten Balcı, 8 köyde çeltik ekiminin yapıldığını ve mayıs ayının sonuna kadar ekimin devam edeceğini kaydetti.
Çeltik üreticisi Sabri Özen, 2017 yılı çeltik ekimine başladıklarını ifade ederek, "İşimiz suyla çamurla ağır zorlu şartlar altında hayırlısıyla umutlu bir senenin içindeyiz. İyi çeltikler çıkartmayı düşünüyoruz. Buradan pirinç sevenlere söylüyorum tabağınızda bir pirinç tanesi bırakmasınlar" dedi.
Özen, Hanönü İlçesinin topraklarının çok verimli olduğunu belirtti.
(EY-İÇ)

04.05.2017 13:21:51 TSI
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