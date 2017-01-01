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5 Mayıs Dünya Ebeler Günü



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VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yakup İmren, insanlığın varoluşundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevinin ebelere verildiğini söyledi. Ebelerin çoğu doğal yöntemlerden oluşan farklı tekniklerle doğuma yardımcı olduklarını ifade eden İmren, "İlk çağlarda bilimsellikten uzak olan ebelik mesleği, tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak ilerlemiş ve günümüzde ebelik, bilim ve sanatı birleştiren, bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiş profesyonel bir disiplin olarak tıp meslekleri içinde yerini almıştır. DSÖ ve UNİCEF, ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesinde 'ebelik mesleğinin güçlendirilmesi' üzerinde ısrarla durmakta, ebelik bakımının hedefini, ana-çocuk sağlığını geliştirmek, dolayısıyla toplum sağlığını yükseltmek olarak tarif etmektedir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesinde pay sahibi olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarına ortak olan, istek ve özlemle beklenen o bireyi aileye kazandırmada büyük emek veren ve bu mucizevi olaya tanıklık etmenin gururunu yaşayan ebelerin toplum içinde ne kadar kutsal bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Toplum geleneğimizde de ebeler ailenin bir üyesi gibi görülmektedir. Köyde, mezrada, kentte, kısacası insanın yaşadığı her yerde, günün her saatinde, doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olan, tüm sağlık çalışanları gibi çalışma şartlarının zorluklarına ve ilimizin olumsuz iklim ve coğrafi şartlarına rağmen ana-çocuk sağlığı hizmetleri başta olmak üzere görevlerini fedakârca yerine getiren, yüreklerindeki insan sevgisini yitirmeden büyük bir sabır ve özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutlarım" dedi.

(MSA-Y)



04.05.2017 13:22:40 TSI

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