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Başkan Uysal Ereğli halkını Mayıs ayındaki etkinliklere davet etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Mayıs 2017 meclis toplantısının son oturumunda bu ay içerisinde yapılacak sosyal etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi 2017 Mayıs ayı olağan toplantısı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Nikah salonunda bugün gerçekleştirilen 2. Oturumla tamamlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gündem dışı konuşmasında Mayıs ayı içerisinde yapılacak etkinlikler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi ve yapılacak etkinliklere tüm halkı davet etti.

Engelliler Haftası, Osmanlı Çileği Şenlikleri, Ramazan İftarları

Başkan Uysal, bugün Osman Zeki Oral'ı anma günüyle başlayacak Mayıs ayı etkinliklerinin, 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler haftası ile devam edeceğini söyledi. Uysal konuşmasında, "Bugün biliyorsunuz göreve geldiğimiz günden beri Osman Zeki Oral büyüğümüzden çok fazla gündem yaratarak bahsettik. Bugün Osman Zeki Oral'ı anma programı kapsamında kabrini ziyaret edeceğiz. 19 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonunda anma programı düzenleyeceğiz. Aslında ben buna anma değil yaşatma demek istiyorum, büyüğümüze hak ettiği değeri vermek adına bir program düzenleyeceğiz. 10-16 Mayıs tarihleri arasında biliyorsunuz engelliler haftası bu engelliler haftasında da etkinliklerimize sizleri tam katılmak üzere özellikle başta meclis üyelerimiz ve Ereğli halkını tamamını bekliyoruz. Çünkü bu bizler için çok önemli. Göreve geldiğimiz günden buyana engelliler konusunda hassasiyetlerimizi, toplumun hassasiyetlerini biliyoruz. Diğer Ereğlili vatandaşlarımız nasıl yaşam mücadelesi veriyorsa, engelli vatandaşlarımızın da mücadelesine beraber katkı sağlayıp, eşit yaşam hakkı için daha iyi şartlarda yaşam sıfır ayrımcılık adına mücadelemize devam edeceğiz. İnanılmaz bir azimle hayata bağlanma ve yaşamla mücadelesinin yanlarında olmamız lazım gerektiğini düşünüyorum ve bizler de önümüzdeki günlerde ve yıllarda eski günlerde yıllarda olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. 10-16 Mayıs tarihleri arasında bir ve beraber olalım.19-21 Mayıs tarihleri arasında Osmanlı Çileği Kültür Sanat ve Spor etkinliklerine de tüm halkımızı davet ediyorum. 27 Mayıs'ta Mübarek Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayı boyunca Yaşlılar Gençler Evi'nde iftar soframız olacak. Tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından ilk oturumda komisyonlara gönderilen gündem maddelerinin komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı. İmar komisyonunda görüşülen belediye ait Süleymanlar Mahallesi'nde ki bir arsanın satışı oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantı diğer gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi.

(VK-İÇ)



04.05.2017 13:22:44 TSI

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