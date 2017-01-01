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Kırıkkale'de halk günü

- Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır:

- "Mevsimlik çiçekler Kırıkkale'yi güzelleştirmeye devam ediyor"



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KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Günü etkinliğinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, belediye tarafından üretilen mevsimlik çileklerin şehre renk kattığını ifade etti.

148'inci Halk günü etkinliği Kırıkkale Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve vatandaşlarımız katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar sorunlarını aracısız bir şekilde ilettiler. Vatandaşlar sorunlarını etkinlikte dile getirerek belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirtti ve böyle bir imkânın kendilerine sunulmasından dolayı teşekkür etti.

Halk günü etkinliğinde Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, vatandaşların istek ve taleplerini dinledikten sonra çözümü için ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi. Bakır, Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretilen mevsimlik çiçeklerin Kırıkkale'yi güzelleştirmeye devam edeceğini söyledi ve konuşmasının devamında "Mevsimlik çiçeklerimizi artık kendimiz üretiyoruz. Yetişen mevsimlik çiçekler baharın gelmesiyle beraber ilimiz içerisindeki parklara, orta refüjlere, dönel kavşaklara ve caddelere dikim çalışmaları hızla devam ediyor. Seramızda yapılan çalışmaları her yıl arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakır, ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale'de bulunan mevcut parklarda yeşil alanların tamirat, bakım, budama, ilaçlama gibi çalışmalarının rutin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

(MT-SLH-Y)



04.05.2017 13:28:40 TSI

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