YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas güreşinin çınarları anılarını tazeledi

Milas güreşinin çınarları anılarını tazeledi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde güreş sporunun kurulup gelişmesinde emeği geçen isimler, Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği'nin organize ettiği sabah kahvaltısında bir araya geldi.



Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği, Milas'ta güreş sporunun kurulup gelişmesi ve derneğin kurulmasında emeği geçen isimleri dernek binasında verdiği kahvaltı ile bir araya getirdi. Kahvaltıya Milas güreşinin duayen isimlerinden Cafer Mete, Ömer Çakıroğlu, Sabahattin Uzun, Günay Karadağ ve Orhan Başaran katıldılar. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da etkinliğe katılarak hem katılımcıların geçmişe dair anılarını dinledi, hem de Milas güreşi ve güreşe destek verenlere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı İlhan Hazer, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah İnpınar, Hasan Ölmez, Erkan Uysal ve derneğin gönüllüsü ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Hakkı Birgi'nin de katıldığı etkinlikte anılar tazelendi.

Milas güreşinin kurucu isimlerinin anıları ile tarihe yolculuk yapılan kahvaltıda oldukça renkli anlar yaşandı. Milas Halk Eğitim Merkezi Kurucu Başkanı Cafer Mete'nin kuruluş günlerine dair anlattığı anıları ve tarihe not düşecek bilgileri ilgi ile dinlendi.

Dernek Başkanı İlhan Hazer, "Geçtiğimiz günlerde dernek olarak kulübümüzün kuruluşunda emeği geçen değerli isimlerden Günay Karadağ'ı ziyaret etmiştik. Bu ziyarette Sayın Karadağ, bizden beraber çalıştığı arkadaşları ile kendisini bir araya getirmemizi istemişti. Biz Sayın Karadağ'ın bu sözünü bir emir telakki ettik ve derhal yerine getirdik. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizlerin söyleyeceği her söz bizim için çok önemli. Dernek olarak şimdi sizlerin anılarından yola çıkarak Milas Güreş Tarihini konu alan bir kitap çalışmamız var. Sağ olsun, Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat'da bu konuda çok duyarlı. Bu gün bizleri yalnız bırakmaması, aramızda olması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Dernek olarak önümüzdeki günlerde daha birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Sizlerin tecrübeleri biz yöneticilerin yoluna ışık oluyor. Sizlerden aldığımız destek ve manevi güçle güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Hazer'in ardından söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat "Sizlerle bir arada olmaktan her zaman mutlu oluyoruz. Özellikle Milas'a, Milas sporuna, Milas güreşine büyük emekleri geçmiş kişilere hem bu hizmetlerinden dolayı hem de birer büyüğümüz ve insan olarak saygı duyuyoruz. Verilen tüm emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Tabii ki sizlerin o dönemleri ile bu dönem çok farklı. O dönemlerdeki iştah, o dönemlerdeki samimiyet, kararlılık, bu dönemlerde yok ne yazık ki. Bu dönemde iş daha karmaşık hale geldi. Belki olanaklar artıyor ama gittikçe spor yapmak artık daha da zorlaşıyor. Bu açıdan, Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübümüzün durumu da bizi üzüyor. Elimizden geldiğince bize düşen durumlarda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Sizlerin kurup, bu noktaya getirdiğiniz güreş sporunu bizlerde yaşatmak ve geleceğe taşımak için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Tokat'ın konuşmasının ardından Milas güreşinin kurucu duayenleri ile çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.

(ÇP-MB-Y)



04.05.2017 13:31:05 TSI

NNNN